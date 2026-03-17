Cataratas: señales que no debes ignorar y cuándo hacerte un chequeo

El médico oftalmólogo Raúl Chanis explicó qué son las cataratas, cómo afectan la visión y cada cuánto tiempo se recomienda realizarse un chequeo visual, durante su participación en el programa Tu Mañana.
Entre los síntomas más comunes se encuentran:
- Visión borrosa o empañada
- Dificultad para ver de noche
- Sensibilidad a la luz
- Cambios frecuentes en la graduación de lentes
El especialista indicó que esta condición suele presentarse con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, aunque también puede desarrollarse por otros factores.
¿Cada cuánto revisar la vista?
El oftalmólogo recomendó realizar controles periódicos para detectar a tiempo cualquier problema visual.
Las recomendaciones generales son:
- Niños y jóvenes: al menos una vez al año
- Adultos: cada 1 o 2 años
- Personas mayores de 40 años: revisión anual obligatoria
- Pacientes con enfermedades (como diabetes): controles más frecuentes
Importancia de la detección temprana
Chanis enfatizó que la detección temprana es clave para evitar complicaciones, ya que las cataratas pueden tratarse de manera efectiva, generalmente mediante cirugía cuando afectan significativamente la visión.
Asimismo, recordó que acudir a tiempo al especialista permite mejorar la calidad de vida y prevenir el deterioro visual.