Emmys 2024: Primer grupo de ganadores de la 75º edición

"The Last of Us" encabeza la lista de premiados

En la primera de las dos ceremonias número 75 de los Premios Emmy de Artes Creativas, el drama de HBO The Last of Us lideró la noche con honores en ocho categorías.

Ambientada tras una pandemia que ha convertido a gran parte de la población mundial en zombis infectados por hongos, The Last of Us , adaptación del popular videojuego del mismo nombre, se llevó los premios a la actriz invitada destacada, que fueron para Storm Reid. ; actor invitado, ganado por Nick Offerman; edición de imágenes; diseño del título principal; maquillaje protésico; edición de sonido; Mezcla de sonido y efectos visuales.

Hubo un triple empate en el segundo lugar con más premios Emmy, con cuatro cada uno: la comedia de FX The Bear , la comedia de Netflix Wednesday y otro drama de HBO, The White Lotus .

The Bear ganó por su excelente reparto de comedia, edición de imágenes, edición de sonido y mezcla de sonido; El Wednesday obtuvo premios por vestuario contemporáneo sobresaliente, maquillaje contemporáneo, música principal y diseño de producción; y The White Lotus ganaron premios Emmy por su destacado reparto dramático, peluquería contemporánea, supervisión musical y composición musical para música original.

De cerca, con tres premios Emmy, quedó la serie limitada de Netflix BEEF , seguida de cuatro programas con dos cada uno: la serie limitada de Prime Video Daisy Jones and the Six ; la comedia La maravillosa señora Maisel , también de Prime Video; otra comedia, Ted Lasso , de Apple TV+; y el telefilm del canal Roku Weird: The Al Yankovic Story .