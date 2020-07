AFP • 28 Jul 2020 - 01:40 PM

La miniserie de HBO "Watchmen", sobre un grupo de vigilantes enmascarados que son tratados como criminales por las agencias gubernamentales, lideró con 26 las nominaciones a los Emmy, los primeros premios que se entregarán en Estados Unidos durante la pandemia del nuevo coronavirus.

La comedia "The Marvelous Mrs. Maisel" le siguió con 20; el thriller criminal "Ozark" y el exitoso drama "Succession" sobre la lucha de una familia dueña de un conglomerado de medios, recibieron 18 nominaciones.

Publicidad

La serie de Disney+ "The Mandalorian", protagonizada por el chileno Pedro Pascal, cerró con 15.

Los Emmy se celebrarán el 20 de septiembre en una ceremonia que debe ser virtual debido a la covid-19, que se propaga con fuerza en Estados Unidos, con 4,2 millones de casos.

La pandemia descarriló el calendario televisivo, al punto que algunos programas no pudieron entrar en el período de elegibilidad para los premios de este año.

Con todo, los casi 24.000 miembros de la Academia estadounidense de la Televisión, que entrega el premio, recibieron un número récord de inscripciones para cribar este año.

"El 2020 no se reduce a la crisis sanitaria mundial, sino que estamos siendo testigos de una de las mayores luchas por la justicia social de la historia, y es nuestro deber utilizar este medio para el cambio", dijo el presidente de la Academia, Frank Scherma, en referencia a las masivas protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd en custodia.

"Ese es el poder y la responsabilidad de la televisión, no solo prestar una variedad de servicios, o proveer un poco de evasión, también se trata de amplificar las voces que deben ser escuchadas y contar las historias que deben ser contadas".

Otros premios de Hollywood, como los Óscar y los Globos de Oro, tuvieron que postergar sus ceremonias y cambiar parte de sus reglas para adaptarse a los nuevos tiempos sin cines.

Las nominaciones fueron anunciadas en vivo en una ceremonia virtual desde Los Ángeles, animada por Leslie Jones.

Netflix fue la plataforma con más nominaciones, con un total de 160, que además rompe el récord anterior de 137 de HBO, que por su parte tuvo este año 107 nominaciones. Le siguen las cadenas NBC (47), ABC (36) y FX (33).

"Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Killing Eve", "The Mandalorian", "Ozark", "Stranger Things" y "Succession" compiten por la estatuilla a mejor serie dramática.

Congratulations to the cast and crew of Watchmen HBO on 26 Emmy nominations, the most of any show this year! Are you... Geplaatst door Watchmen op Dinsdag 28 juli 2020

Jason Bateman y Laura Linney de "Ozark" compiten en las categorías de actuación, lo mismo que Steve Carrell y Jennifer Aniston por "The Morning Show".

Jodie Comer, que ganó el año pasado, vuelve a aspirar a un Emmy por su papel como una desalmada asesina en "Killing Eve", que también le valió una nominación a Sandra Oh.

La ganadora del Óscar Olivia Colman, nominada el año pasado en comedia por "Fleabag", compite también por el premio a mejor actriz por su interpretación de la reina Isabel II de Inglaterra en "The Crown".

Por mejor serie de comedia, los nominados fueron: "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "The Good Place", "Insecure", "The Kominsky Method", "What We Do In the Shadows", "The Marvelous Mrs Maisel" y "Schitt's Creek". Las dos últimas parten como favoritas.

"Watchmen" compite en la categoría de mejor miniserie, contra "Little Fires Everywhere", "Mrs America", "Unbelievable" y "Unorthodox".

Cate Blanchet ("Mrs. America") y Regina King ("Watchmen") destacan entre las nominadas a mejor actriz en esa categoría.

La pandemia impidió que los estudios pudieran hacer sus típicas campañas para conquistar votos entre los miembros de la Academia, que a su vez tuvieron más tiempo en casa para ver televisión. ¿Pesará ese factor en sus decisiones?

"No sabemos qué están viendo", explicó a la AFP Joyce Eng, editora del sitio de predicciones Gold Derby. "¿Están viendo programas que se estrenaron hace tres años que no habían podido ver? ¿O están viendo todos los programas que se estrenaron esta primavera?".