La cantante Halsey se dispone a debutar como actriz con la próxima adaptación televisiva de la popular novela negra de Jessica Goodman 'They Wish They Were Us', como ha revelado la propia intérprete en sus redes sociales. La nueva producción responde al título de 'The Player's Table', aunque de momento no cuenta con una fecha oficial de estreno.

"Soy la chica más afortunada del mundo, porque voy a debutar como actriz junto a mi persona favorita del mundo, Sydney Sweeny", reza un extracto de la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a la futura protagonista y también actriz de 'Euphoria', quien participó en su videoclip 'Graveyard'.

La nueva ficción correrá a cargo, en lo que a la escritura y dirección se refiere, de la reputada Annabelle Attanasio, mientras que Fifty-Fifty Films -la compañía fundada por la mencionada Sweeny- se encargará de la producción y distribución del producto tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

En lo que la estrella del pop respecta, Halsey dará vida a Rachel Calloway, uno de los antiguos miembros de la sociedad secreta 'The Players', y junto a la protagonista Jill Newman, tratará de desentrañar el misterio que rodea a la muerte de una de sus mejores amigas. El principal sospechoso del deceso, Graham Calloway, es curiosamente el hermano del personaje que encarna la cantante y el novio de la citada Jill.