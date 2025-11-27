Calendario de adviento: ¿Por qué se han hecho tan popular en los últimos años?

Los calendario de adviento se han convertido en una de las tendencias más fuertes.

El calendario de adviento se han convertido en una de las tendencias más fuertes de la temporada navideña. Lo que antes era una tradición centrada en chocolates, ahora abarca experiencias, productos y universos temáticos que atraen a consumidores de todas las edades.

También te puede interesar: Casas en modo Navidad: tendencias y estilos que arrasarán este fin de año

Regalos El calendario de adviento se ha convertido en el regalo que todos esperan. freestocks / Unsplash

Calendario de adviento: entre lo tradicional y lo trendy

Originalmente pensados para contar los días del 1 al 24 de diciembre, los calendarios de adviento se limitaban a pequeñas golosinas o mensajes. Sin embargo, en los últimos años la industria los transformó en un producto aspiracional y coleccionable, impulsado por redes sociales y campañas de marcas globales.

Temáticas para todos los gustos

Originalmente creados para contar los días del 1 al 24 de diciembre, los calendarios de adviento solían incluir solo pequeñas golosinas o mensajes. Pero en los últimos años, la industria los convirtió en productos aspiracionales y coleccionables, impulsados por las redes sociales y las campañas de marcas globales.

Calendario de adviento Diferentes temáticas en calendarios de adviento para todos. Markus Spiske / Unsplash

El factor sorpresa y la cultura del “unboxing”

La emoción de abrir una casilla cada día se ha potenciado con el auge del contenido de “Unboxing” en TikTok e Instagram. Usuarios de todo el mundo comparten sus hallazgos diarios, generando curiosidad, viralidad y el deseo de sumarse a la tendencia.

Un impulso comercial navideño

Para las marcas, los calendarios funcionan como una estrategia de fidelización: permiten presentar diversos productos en un solo formato y captar nuevos clientes. Para los consumidores, representan una manera divertida y accesible de vivir la cuenta regresiva hacia la Navidad.