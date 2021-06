De Ycaza sobre las audiciones de Yo Me Llamo: "Hay gente que está lista para una 1era gala"

Las audiciones presenciales ya empezaron. La Rockstar y jurado de Yo Me Llamo , Ingrid De Ycaza está sumamente feliz por el inicio de las audiciones de la tercera temporada del Show más visto por todo Panamá, Yo Me Llamo.

Ingrid De Ycaza confesó que han reído, llorado y tenido mucho show y, que además hay ciertos personajes que los ve bien pulidos. "Hay gente que está lista para una 1era gala", expresó en sus stories de Instagram.

Por su parte, el director y productor de teatro, Aaron Zebede, publicó en su cuenta de Instagram que están asombrados de los talentos y que ha sido maratónico, un día tras otro de audiciones.

Los otros jurados, Alessio Gronchi y la One Two también han dado su expectativa, por lo menos, la One Two quién exhortó a los participantes a que vayan con el flow de triunfar. "Esto no es para venir con miedo y pena", expresó.