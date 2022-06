Tommy Real de Yo Me Llamo tuvo una prueba de fuego durante su show

Esto significaba una sola cosa, que no podía escucharse ni monitorear, pero Tommy Real decidió seguir como si nada pasara, demostrando el profesional que es.

Lo hizo magistral, no se distrajo ningún segundo, fue un profesional, a pesar de que no tenía audio.

El participante destacó al terminar que sentía la garganta muy irritada por el esfuerzo que hizo al pensar que el público en casa no lo estaba escuchando.

Cuando dije Tommy Real en el escenario no me escuché, el micrófono no estaba activado pero seguí sin parar y me dañé la garganta pensando que el público no lo estaba escuchando.

"Estaba mareado a mitad de la canción", le comentó a sus profesores de canto y baile al terminar el show.