Yo Me Llamo 2025: Héctor Lavoe fue el participante eliminado del tercer show.

Este martes 12 de agosto se transmitió el tercer show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025 , donde 9 participantes demostraron su talento al imitar a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Pedrito Altamiranda, Alejandra Guzmán, Bad Bunny, Elvis Presley, entre otros.

Durante esta tercera gala, el imitador de Héctor Lavoe fue eliminado de la competencia. Sin embargo, aún tendrá una segunda oportunidad para regresar al escenario a través del programa Come Back Más Móvil Panamá, contra El Puma, este jueves 14 de agosto por el canal de YouTube de Telemetro, desde las 8:00 p.m.

