| Telemetro
Yo Me Llamo Yo me Llamo -  13 de agosto de 2025 - 09:57

Yo Me Llamo 2025: Héctor Lavoe fue el participante eliminado del tercer show

El tercer show de Yo Me Llamo 2025 trajo emoción y talento con la presentación de 9 imitadores que sorprendieron al público panameño.

Yo Me Llamo 2025: Héctor Lavoe fue el participante eliminado del tercer show.

Yo Me Llamo 2025: Héctor Lavoe fue el participante eliminado del tercer show.

Yo Me Llamo
Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 12 de agosto se transmitió el tercer show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, donde 9 participantes demostraron su talento al imitar a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Pedrito Altamiranda, Alejandra Guzmán, Bad Bunny, Elvis Presley, entre otros.

Embed - Yo Me Llamo on Instagram: " Lastimosamente esta noche despedimos a Héctor Lavoe… El escenario de los sueños le dice adiós, pero su esencia y sabor seguirán resonando en cada nota. Gracias por regalarnos tu energía y pasión. ¡Hasta pronto, Héctor! #YoMeLlamoPa"
View this post on Instagram

A post shared by Yo Me Llamo (@yomellamopa)

Durante esta tercera gala, el imitador de Héctor Lavoe fue eliminado de la competencia. Sin embargo, aún tendrá una segunda oportunidad para regresar al escenario a través del programa Come Back Más Móvil Panamá, contra El Puma, este jueves 14 de agosto por el canal de YouTube de Telemetro, desde las 8:00 p.m.

Detalles del segundo show de Yo Me Llamo 2025

  • La ganadora de la noche fue la imitadora de Elvis Presley.
  • El más votado por el quinto jurado fue Elvis Presley.
  • El próximo show de Yo Me Llamo 2025 será el martes 19 de agosto, a partir de las 8:30 p.m., por Telemetro y en transmisión en vivo a través de https://www.telemetro.com/endirecto
  • Embed - Yo Me Llamo on Instagram: "¡Y DE MANERA INDISCUTIBLE PARA MUCHOS!, ELVIS PRESLEY @jesusjamonpa es el GANADORde esta gran noche en nuestro tercer show #YoMeLlamoPa"
    View this post on Instagram

    A post shared by Yo Me Llamo (@yomellamopa)

En esta nota:
Seguir leyendo

Yo Me Llamo 2025: conoce los resultados del tercer show en vivo

Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver el tercer show?

Yo Me Llamo 2025: ¿Quién merece seguir en competencia? Vota aquí

Recomendadas

Más Noticias