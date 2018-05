Meghan Trainor quiere pasar por el altar lo antes posible

Puede que la cantante Meghan Trainor (24) se encuentre estos días demasiado ocupada con todos los preparativos de su esperado regreso a la escena musical en febrero dejó entrever que estaba grabando un nuevo álbum de estudio, pero al mismo tiempo la intérprete no puede dejar de pensar en el día en que finalmente sellará su historia de amor con el actor Daryl Sabara, junto al que anunció su compromiso matrimonial a finales del año pasado.

"Todavía no sabemos cuándo ni dónde lo haremos, pero lo que está claro es que vamos a casarnos. Me gustaría echarle el lazo lo antes posible. Es mi hombre", ha bromeado la estadounidense a su paso por el programa de televisión The Today Show.Aunque parece que todavía habrá que esperar un tiempo hasta que la estrella de la música empiece a compartir novedades sobre los planes que determinarán su paso por el altar, lo cierto es que desde que se presentara orgullosa ante el mundo como una mujer prometida, Meghan no ha hecho otra cosa que constatar a base de declaraciones que su relación con el guapo artista está destinada a durar toda la vida.

"En mi caso se ha cumplido esta expresión tan cursi de 'Sabes que estás enamorada cuando lo sabes', y es que es verdad. Jamás había sentido algo parecido por otro ser humano, nunca me canso de estar con él. No hemos pasado literalmente ni un día separados y en ningún momento he acabado saturada. Le echo de menos cuando no está dentro de mi campo visual", se expresaba en estos términos en una entrevista previa a la agencia de noticias Bang Showbiz.