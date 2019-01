Atlas Golden Fest fue sold out, Panamá gozó hasta la madrugada

View this post on Instagram

@nacho se llevó el corazón del público en 🇵🇦 #Panamá en su presentación como artista del @atlasgolden2019 🎤🎶🎵 con un recorrido por sus diferentes éxitos, con sorpresas en tarima 🔥el panameño @joeymontana fue invitado por Nacho para interpretar juntos el tema "Rosas y Espinas" en su versión remix 💥 y seguido fue sorprendido por Universal Music, con la entrega de discos de Doble Platino por las ventas digitales en Centroamérica de los temas "No Te Vas" y "Casualidad" 💣

A post shared by Universal Music Centroamérica (@umusica) on Jan 6, 2019 at 5:56am PST