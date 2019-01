Detalle de cierre y paso libre en corredores Norte, Sur y Este por JMJ

Con motivo del desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 en la ciudad de Panamá, el Gobierno Nacional ha adoptado una serie de medidas tendientes a garantizar la seguridad y movilidad de los miles de peregrinos, así como de ciudadanos panameños, durante este evento.

Entre estas medidas está otorgar pasos libres por los Corredores Norte, Sur y Este (conocido como el Corredor de los Pobres), así como el cierre del corredor Sur.



PASO LIBRE:

- Miércoles 23 de enero: de 12:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en los corredores Norte, Sur y Este.

- Sábado 26 de enero: de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. en corredores Norte y Este.

- Domingo 27 de enero: 12:01 a.m. a 9:00 p.m. en corredores Norte y Este

CIERRE CORREDOR SUR

El 26 y 27 de enero se llevará a cabo en Metro Park, denominado Parque San Juan Pablo II, la peregrinación y misa final de la JMJ, en donde participará el papa Francisco. Esta zona está ubicada paralela al corredor Sur, por tal motivo este será cerrado y solo se permitirá el paso de vehículos de seguridad, emergencia y la caravana del Santo Padre.

El corredor Sur será cerrado para el público desde las 6:00 a.m. del sábado 26 de enero hasta las 9:00 p.m. del domingo 27 de enero.

Mediante Resolución de Gabinete se autorizó al Ministerio de Obras Públicas a pagar los siguientes montos a las empresas concesionarias de los corredores, en concepto de peajes estimados por los días de “paso libre”:

- ENA Norte S.A.: B/.464,689.00

- ENA Sur S.A: B/.386,093.53

- ENA Este S.A: B/.110,703.26.