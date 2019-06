Presidente Varela condecora al jefe del Consejo de Seguridad y a otros 13 oficiales

El Gobierno de Juan Carlos Varela efectuó la tarde de este lunes la entrega de condecoraciones a 14 directores, subdirectores y jefes de los diferentes estamentos de seguridad y protección civil del país.

Cabe destacar que entre las condecoraciones de gran rango una le fue concedida al jefe del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), Rolando López, a quien se le otorgó la Orden Manuel Amador en el Grado de Gran Cruz, bajo el Decreto 73 del 23 de abril de 2019.

El nombre de López ha sido muy cuestionado por su supuesta injerencia en el juicio que se le sigue a Ricardo Martinelli y por habérsele concedido el beneficio del pago de una operación de bypass gástrico a través de la partida discrecional del presidente.

Por otro lado, la Condecoración Nacional de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el Grado de Gran Oficial, se le impuso a: a Alonso Vega Pino, de la Policía Nacional; Eric Estrada, del Servicio Nacional de Fronteras; Heriberto Lorenzo, del Servicio de Protección Institucional; Gilberto Méndez, del Servicio Nacional Aeronaval; Miguel López; del Servicio Nacional de Migración; José Donderis, del Sistema Nacional de Protección Civil y los ex directores Javier Carrillo, Omar Pinzón, Christian Hayer y Belsio González.

En tanto que los subdirectores Jacinto Gómez, Oriel Ortega y Juan Pino, de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Fronteras y de la Aeronaval, respectivamente, recibieron la orden Vasco Núñez de Balboa en el Grado de Comendador.

Por su parte, Varela extendió su agradecimiento a los 14 oficiales de carrera condecorados por todo el respaldo a su gestión y al país, con quienes se reunía todos los lunes para debatir sobre temas de seguridad, de orden público, de lucha contra la delincuencia, de fortalecer las capacidades, pero sobre todo de inspirar y liderar a 24 mil hombres y mujeres que son parte de la fuerza pública y que protegen a cuatro millones de panameños.

Un comunicado de la Presidencia reseñó que los condecorados son oficiales de carrera, jubilados o que están por cumplir sus 30 años de servicios, que han servido al país con honestidad en diferentes administraciones, que han sido leales al Estado, a quienes el presidente Varela les dijo “gracias”.

“La foto que nos tomaremos después de la condecoración envía un claro mensaje al país de un compromiso de haber descansado en oficiales de carrera, separados de la política partidista, separado de cualquier interés que no fuera la seguridad del Estado panameño. Esa foto será testigo del trabajo que hicimos, de las capacidades que vamos a dejar: instituciones fortalecidas, comprometidas, que no dieron ni recibiera una orden que no fuera procedente”, indicó el presidente tras entregar las condecoraciones.