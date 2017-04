Gobierno pedirá a la Iglesia albergues permanentes para migrantes cubanos

El Gobierno de Panamá flexibilizó el anuncio hacia los 292 migrantes cubanos que permanecen en el patio de la Pastoral Social Cáritas. Antes, el Gobierno dio el plazo de 30 días para el cierre de este albergue, sin embargo hoy, el presidente Juan Carlos Varela dijo que contemplan otra medida.

"Si se van a quedar en Panamá deben ir a un albergue permanente, con mejores condiciones y nosotros daremos esa alternativa", adelantó el mandatario y aseguró que conversará esta posibilidad, con el Arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa y con el Cardenal José Luis Lacunza, pero insistió en que se desarme el albergue temporal.

"Si la Iglesia los va a mantener que sea con capacidad permanente y no en el jardín de Cáritas. No está bien, allí hay vecinos", explicó Varela. El Presidente sostiene que ante la llegada de la temporada lluviosa, las condiciones en las que están los migrantes no son las mejores.

El tema será abordado en el Consejo de Seguridad y de acuerdo con el Presdiente la decisión que tomen será anunciada hoy al país.