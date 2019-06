Samuel Lewis Navarro declina de su designación como ministro para Asuntos del Canal

El ministro nombrado por el presidente electo Laurentino Cortizo para Asuntos del Canal de Panamá, Samuel Lewis Navarro, declinó este martes de su designación.

Lewis Navarro detalló que su declinación se basa en consideraciones personales y profesionales.

“Le he reiterado mi apoyo incondicional e irrestricto al Buen Gobierno donde seguiré colaborando donde sea requerido mi aporte”, puntualizó Lewis a través de su red social Twitter.

Lewis Navarro, quien presidiría la Junta Directiva del Canal de Panamá y formaría parte del Consejo de Gabinete, trabajó como Embajador Especial de Panamá entre 1994 y 1999, también fue miembro del Comité Consultivo del Canal de Panamá y de la Junta Directiva del Canal del 1998 al 2002.

Cortizo estuvo revelando los nombres de los ministros que se encargarán de las diferentes carteras durante su administración, así como los directores de las diferentes instituciones.

Dado que la toma de posesión del Gobierno entrante será el próximo lunes 1 de julio, se espera que el presidente electo publique pronto el resto de los nombramientos.

He comunicado a @NitoCortizo que consideraciones personales y profesionales requieren que decline la designación con que me honrara recientemente. Le he reiterado mi apoyo incondicional e irrestricto al Buen Gobierno donde seguiré colaborando donde sea requerido mi aporte.