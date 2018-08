Navarro declina aspiración presidencial para apoyar a Pérez Balladares

Juan Carlos Navarro decidió retirar su precandidatura presidencial para las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD), para apoyar la aspiración del expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares.

"Por el bien común, por un Panamá de prosperidad para todos donde nuestra gente tenga las oportunidades de echar hacia adelante y de lograr una condición de vida como la merecen que hoy hago público, mi apoyo al doctor Ernesto Pérez Balladares para que se convierta en el próximo presidente de la República", confirmó Navarro durante un pronunciamiento que hizo en compañía del exmandatario.

Agregó Navarro: "esta importante decisión política no significa que me he rendido, ni he renunciado. Todo lo contrario, hoy más que nunca sigo persiguiendo los objetivos de trabajar por el país".

El expresidente Pérez Balladares por su parte expresó que con la acción de Navarro se marca una fecha memorable para el triunfo del PRD en las elecciones generales de mayo de 2019. "Él es un gran hombre, con gran corazón, invitamos al resto de los compañeros que quieran unirse a esta caravana del triunfo", manifestó.

Sin embargo, en la carrera por la contienda interna del PRD continúan figuras como Zulay Rodríguez, Laurentino Cortizo, Camilo Alleyne, Gerardo Solís y Mitchell Doens, entre otros.

El PRD definirá a su candidato presidencial el próximo 16 de septiembre, en la elección primaria en la que también votarán por su oferta electoral de diputados, alcaldes, representantes y concejales.