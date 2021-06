La dura reacción de Canelo Álvarez ante la exhibición de Floyd Mayweather

El gran campeón de mundo, el mexicano Canelo Álvarez , también miró la pelea. No solo observó la exhibición, también opinó al finalizar la misma. No fue con palabras, había que interpretar un emoji, el cual era bastante explícito; a Canelo no le gustó nada la pelea.

https://twitter.com/Canelo/status/1401744416885264389 — Canelo Alvarez (@Canelo) June 7, 2021

Pese que se esperaba una victoria fácil del ex púgil de 44 años, el youtuber aguantó los ocho asaltos y al no haber jueces, no hubo ganadores ni perdedores. Aunque el ex boxeador demostró ser mejor entre las cuerdas, no pudo derribar a su oponente.

Paul fue el primero en salir a escena con la canción From Now On, de la película The Greatest Showman. Luego de unos segundos de meditación, se subió al cuadrilátero con una bata amarilla, mostrando mucha seguridad y con una tarjeta Pokémon colgada del cuello. La tarjeta del famoso animé era de Charizard una de las criaturas de fuego más poderosas del dibujo animado. Una muestra del poder que cree tener dentro el joven de 26 años.

Por su lado, Mayweather, acompañado de una multitud, salió junto a su propio rapero, con música en vivo. Además, llegó con barbijo al ring y ante una ovación ensordecedora del público que lo aplaudió mucho más que a su contrincante.

Floyd Mayweather, quien no peleaba por un título de boxeo profesional desde que venció a Andre Berto en 2015 y se subió por última vez al ring en 2018 cuando se impuso al campeón de kickboxing japonés Tenshin Nasukawa, rompió este domingo a los 44 años con su inactividad para “entretener y ganar dinero”.

Desde su pelea ante Conor McGregor del 2017, que alcanzó las 4,3 millones de ventas en Pay-Per-View (PPV), Floyd empezó con esta tendencia de buscar oponentes fuera del boxeo, que ahora ya ha cruzado incluso las fronteras del deporte. Por eso se midió ante un inexperto rival que colabora con sus intereses: los promotores esperan que las ventas del PPV, a un precio de USD 49,99 en Estados Unidos, lleguen a los dos millones.