CAFÉ CON AROMA DE MUJER | Iván niega separarse de Lucrecia

En este capítulo de Café con Aroma de Mujer : Iván mirando a los ojos a Lucrecia le dice que luego de haberle insistido tanto tiempo para separarse ahora toma la desición de no querer que ella se vaya de su vida.

Iván por otra parte le ruega que no lo deje solo y que le brinde una segunda oportunidad a lo que Lucrecia le responde que no ve muchas ganas que él vaya a construir un futuro con ella ya que solo está en sus pensamientos pensar únicamente en sus planes personales pero no para estar creando esos planes y otros nuevos junto a alguien más.

Dentro de los temas económicos de Iván él habla con su mamá para que lo apoye con sus problemas, y le comenta que ella si está de acuerdo en ayudarlo podrían meterse en una hipoteca.

