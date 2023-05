CAFÉ CON AROMA DE MUJER | Marcia le cuenta a Gaviota los planes de Carlos Mario

Sebastián lidera el homenaje a su padre, mientras esto pasa, la hija de Lucía se enferma y empieza a tener fiebre, así que Margot intenta contactar a la familia pero nadie le contesta al principio.

Margarita le dice a Gaviota que va a provocar a Aurelio para ver si cae en sus redes y así decirle a su amiga la maracucha que ese hombre no está firme con ella. Esto puede acabar muy mal.

Lucía parece que no le importa su hija, porque no desea irse del homenaje con tal de no despegarse de Sebastián.

Sigue este capítulo de Café con aroma de mujer: