Lucrecia descubre las mentiras del prometido de Paula pero este quiere escaparse con ella y dejar a Paula vestida de novia en la iglesia.

Lucrecía intenta advertirle a Paula pero ella no quiere escucharla ni ver. "Agradece que no le diga nada a Iván porque no quiero dañar mi matrimonio", le expresó Paula.

