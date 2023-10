Calle 7 Panamá: Cuatro competidoras avanzan a la semifinal

900 Rosmary Gilbert

800 Edikelis Ng

700 Marlene Gilbert

600 Luly Gallimore

500 Claudia Tapasco

Para este lunes, las competidoras se enfrentaron a dos pruebas, al final quien tuviera el menor puntaje sería la eliminada.

Estas son las semifinalistas femeninas de Calle 7 Panamá

Tras la 1era prueba, Luly logró remontar y sumar mayor cantidad de puntos que Tapasco. Esto porque Luly logró completar la prueba en menor tiempo, ya que fueron en hits distintos. En la 2da prueba, Claudia sumó 100 puntos más.

Al final, de la tercera prueba femenina la tabla quedó de la siguiente manera:

Edikelis Ng 1400

Rosmary Gilbert 1300

Marlene Gilbert 1200

Luly Gallimore 1100

Claudia Tapasco 700

Con este resultado, Claudia Tapasco se despide de la etapa verde y de la temporada.

"La verdad, me voy muy contenta… Esta temporada no ha sido la mejor, esta temporada me lo voy a disfrutar, me lo voy a vivir y eso fue lo que hice…", fueron las palabras de Tapasco.