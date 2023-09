Calle 7 Panamá: La Fiebre Amarilla pierde competidora por lesión

Sol tuvo que recibir atención médica inmediatamente y se determinó que no podría seguir compitiendo.

"La competidora presenta una inflamación en la articulación de la pierna, ya que todo su peso cayó sobre la rodilla derecha. Este golpe tener movilidad adecuada y no podrá seguir compitiendo", dijo la encargada de la atención en el campo de batalla de Calle 7 Panamá.

Tras esta decisión, Sol Bruce fue trasladada al hospital para recibir una evaluación completa de la lesión.

¿Cuándo regresará Sol a la competencia?

Durante su visita al hospital, la competidora de la Fiebre Amarilla recibió medicación, además de placas para ver la condición de su rodilla derecha. Al final, Sol fue dada de alta con un inmovilizador de la rodilla.

A través de su cuenta de Instagram, la competidora publicó el siguiente mensaje: "Gracias a todos los que me han escrito y deseado pronta mejoría, ya me siento mejor. No es nada grave, Gracias a Dios".

Aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja para la Fiebre Amarilla, especialmente en una etapa tan decisiva, ya que la etapa verde está por comenzar, ya que la final de temporada será el 12 de octubre en la Arena Roberto Durán.