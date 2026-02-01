Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Ana Matilde Gómez, exprocuradora general de la Nación

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, reaccionó a la aprehensión del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y la necesidad de cumplir con la juramentación para gozar de los beneficios y responsabilidades como diputado del Parlamento Centroamericano. Además advirtió que si el caso Odebrecht no termina con condenas en Panamá, "va a ser un golpe mortal al sistema de administración de justicia".