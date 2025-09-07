Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con José Abel Almengor, exfiscal de drogas y exmagistrado de la Corte

El exfiscal de drogas y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor, señaló que se requiere una capacitación del personal que está a cargo de vigilar los puertos, ante la preocupación de países europeos sobre las incautaciones de drogas en envíos provenientes de Panamá. Opinó que los bancos tienen el deber de solicitar la justificación de ciertas operaciones financieras, y afirmó que el tema de los dopajes a funcionarios no es negativo, pero se debe evaluar su objetivo.