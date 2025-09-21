Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Nivia Rossana Castrellón, especialista en educación

Nivia Rossana Castrellón, especialista en educación, manifestó en Cara a Cara que los últimos años se perdieron más de 500 días de clases presenciales, y este año hubo uno de los cierres más prolongados que ha tenido Panamá. Indicó que se debe conocer dónde están las lagunas y deficiencias de los estudiantes, para enfocar el trabajo en aquellas competencias que no se pudieron adquirir.