Marilyn Cejas • 2 Feb 2021 - 06:01 AM

El Carnaval de Las Tablas es una de las actividades turísticas y de entretenimiento más importante de Panamá, cada año reúne a miles de visitantes tanto nacionales como extranjeros; sin embargo, la situación mundial con la pandemia del coronavirus, ha hecho que la misma quede en pausa y en este año 2021 no se pueda realizar.

Precisamente para recordar esta celebración y vivirla de alguna forma, A lo Panameño nos trae el segmento "Memorias de una Reina" en esta temporada de verano, con la experiencia y anécdotas de la Reina de Calle Arriba de Las Tablas 2020, Fianeth Corro.

La reina contó que su pasión por el mundo de los concursos de belleza inició en el año 2010, representando en varias oportunidades a Panamá a nivel internacional y fue dama de las reinas en Las Tablas en 11 ocasiones.

Se refirió a su famosa tonada "Plaque, Plaque, Plaque" y a un acontecimiento que marcó su vida. "A mi memoria viene uno de los momentos que me marcó como reina...todo iba perfecto...me despapayé y caí al piso en plena transmisión en vivo...realmente fue muy rápido pero para mi pasaron como cinco minutos mientras iba cayendo...para muchas personas fue algo de burla...pero realmente para mi fue lo mejor que me pudo haber pasado y yo creo que mi carnaval no hubiese sido lo que fue si este momento no hubiese sucedido...".

