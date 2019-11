Charlize Theron perdió toda la financiación de "Bombshell" dos semanas antes del rodaje

Showbiz • 25 Nov 2019 - 01:07 PM

Puede que la película "Bombshell", una historia sobre un trío de presentadoras del canal Fox News que se dispone a erradicar desde dentro la cultura machista de la organización, se haya convertido ya en uno de los estrenos más esperados del año que está por venir, pero lo cierto es que Charlize Theron, productora y coprotagonista de la cinta, ha revelado ahora que el proyecto estuvo a punto de ser cancelado solo dos semanas antes del inicio del rodaje debido a unos serios problemas de financiación.

"Dos semanas antes de empezar a rodar, tuvimos que arreglárnoslas para buscar nuevas vías de financiación y empezar de cero. Creo que para ciertos patrocinadores esta historia era demasiado arriesgada y básicamente se asustaron. En un principio estaban dispuestos a contarla, pero luego se percataron de que había otros factores en juego", ha explicado la oscarizada intérprete.

"Fue muy duro tener que reorganizar el calendario, sobre todo por la gente del equipo que ya se había comprometido a trabajar en unas fechas concretas. Pero afortunadamente todo el mundo, del elenco y del equipo técnico, tenía muy claro que querían hacerlo, que no se irían a ninguna parte", ha afirmado la sudafricana, quien comparte créditos en el filme con Nicole Kidman y Margot Robbie, entre otros.

Pese a los nervios y a la angustia vivida antes de solventar definitivamente tales incidencias, Charlize Theron no podría sentirse más agradecida por el apoyo recibido por parte de sus compañeros, de la distribuidora y, en definitiva, de todos aquellos que se implicaron a fondo en uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha.

"Fue increíble, especialmente como productora, contar con todo ese respaldo. Significó mucho para mí que todo el mundo me cubriera las espaldas y que toda la gente se involucrara en la búsqueda de soluciones. Nuestro agente financiero se esforzó al máximo y desde Lionsgate solo nos facilitaron las cosas... Pero no me gustaría tener que volver a pasar por lo mismo. Envejecí cinco años ese día en el que todo se derrumbó, y todavía sigo sin saber exactamente qué pasó", ha manifestado la intérprete.