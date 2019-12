SHOWBIZ • 19 Dic 2019 - 07:41 AM

Una vez confirmado que la última saga cinematográfica de 'Spider-Man', la que protagoniza el joven actor británico Tom Holland, seguirá su curso gracias al acuerdo alcanzado por las dos compañías que cuentan con sus derechos de explotación para la gran pantalla, Sony Pictures y Marvel, solo quedaban por conocer algunos detalles adicionales de esa llamativa conversación telefónica que mantuvieron, meses atrás, el citado intérprete y Bob Iger, presidente de la multinacional Disney, cuando las discrepancias entre las dos firmas amenazaban el futuro de la franquicia.

El artista británico ya aseguró en su momento que su decisión de contactar con el principal ejecutivo de Disney se tomó en un momento de gran vulnerabilidad para él, tanto por la preocupación que sentía ante la posibilidad de perder un trabajo tan gratificante para él, como por el hecho de que se encontraba bajo los efectos de unas cuantas pintas de cerveza. Según su testimonio, Tom no dudó en rogarle desesperado que hiciera todo lo posible para salvar a su personaje.

Publicidad

Ahora le ha tocado el turno al veterano Bob Iger, de 68 años, para ofrecer su propia versión de los hechos acerca de esa conversación telefónica que, todo sea dicho, probablemente no influyó demasiado en unas negociaciones que versaron en su mayor parte sobre asuntos de índole económica y, en concreto, sobre la distribución de futuros beneficios. Lo que sí ha dejado claro el presidente de la factoría es que, en el caso de que Tom estuviera un poco ebrio en ese momento, ese detalle no le molestó en absoluto.

"Sinceramente, no sabría decirte si estaba borracho o no, pero Tom puede llamarme borracho todas las veces que quiera, siempre que se refiera a mí como 'Bob' y no como 'señor'. Sabía que estaba muy disgustado por la incertidumbre en torno a 'Spider-Man', creo que estaba en un pub de Londres con su familia y me dijo varias veces: 'Por favor, por favor, ¿hay algo que usted pueda hacer? Le dije que lo intentaría", ha declarado Iger a la revista Us Weekly.