EFE • 16 Ene 2020 - 01:09 PM

"Bad Boys for Life" y "Dolittle" prometen mucha acción y aventuras familiares, respectivamente, en su desembarco en los cines de Estados Unidos este fin de semana largo en el país por el lunes festivo del Día de Martin Luther King.

Tercera entrega de la famosa saga de comedia policial que popularizaron Will Smith y Martin Lawrence, "Bad Boys for Life" cuenta con la dirección de Adil El Arbi y Bilall Fallah y presenta un elenco muy latino con la participación de Kate del Castillo, Paola Núñez y Nicky Jam.

"Bad Boys for Life" retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami ahora ya con algunas dudas y achaques por el paso del tiempo y que se deben enfrentar a una temible organización mexicana.

Robert Downey Jr. presenta su primer trabajo tras despedirse de Iron Man en "Avengers: Endgame" (2019) con "Dolittle", una nueva mirada al famoso veterinario capaz de hablar con los animales.

Junto a Downey Jr., el español Antonio Banderas y el británico Michael Sheen son sus actores más destacados dentro de un elenco que, en su parte de doblaje y prestando su voz a los animales, también incluye a estrellas como Selena Gómez, Rami Malek, Tom Holland, Octavia Spencer o Emma Thompson.

En esta película dirigida al público familiar, que dirigió Stephen Gaghan ("Syriana", 2005), el doctor Dolittle, tras años recluido en su mansión-zoológico debido a la muerte de su esposa, se lanza a una nueva aventura acompañado de un grupo de intrépidos animales.

Al margen de estos dos estrenos, otro punto importante en el que fijarse este fin de semana largo es el rendimiento que puedan tener las películas que fueron nominadas el pasado lunes para los Óscar.

Por ejemplo, "Once Upon a Time... in Hollywood" y "Joker", con diez y once nominaciones, respectivamente, son dos ejemplos de cintas que ya han tenido un recorrido muy extenso en los cines de Estados Unidos pero que se espera que experimenten una nueva subida estos días tras convertirse en dos de las máximas aspirantes a los premios de la Academia de Hollywood.