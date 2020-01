EFE • 29 Ene 2020 - 08:56 AM

La película "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, fue nominada este miércoles en la categoría de mejor película extranjera de los premios César del cine francés, en los que "J'accuse", de Roman Polanski acapara el mayor número de candidaturas.

El filme español, también nominado en los Óscar, competirá con "Parasite", de Bong Joon-Ho; "Joker", de Todd Phillips; "Once upon a time... In Hollywood", de Quentin Tarantino; "Il traditore", de Marco Bellocchio; "Le jeune Ahmed", de Jean-Pierre y Luc Dardenne; y "Lola vers la mer", de Laurent Micheli.

En conjunto, Polanski se impuso en las nominaciones a los César con un total de doce, incluida la de mejor película, mejor dirección, mejor actor (Jean Dujardin) y mejor actor secundario (Louis Garrel y Grégory Gadebois).

El particular relato que el director franco-polaco hace del caso Dreyfus ganó este lunes el premio a la mejor dirección en los premios Lumières, concedidos por la prensa extranjera en Francia, y en la pasada edición de la Mostra de Cine de Venecia obtuvo el Gran Premio del Jurado.

Su promoción se ha visto envuelta de polémica en Francia después de que otra mujer acusara al cineasta de haberla violado en su juventud.

La Academia de los César "no es una instancia que deba posicionarse moralmente", indicó este miércoles su presidente, Alain Terzian sobre esa cuestión, en la presentación de las candidaturas.

Por detrás de "J'accuse", con once candidaturas cada una, se situaron tanto "Les Misérables", de Ladj Ly, como "La Belle Époque", de Nicolas Bedos.

El filme de Ly, centrado en la vida en los suburbios de París, competirá con el de Almodóvar en los Óscar y en estos César aspira, entre otras, a ganar como mejor ópera prima, mejor dirección, mejor actor protagonista (Damien Bonnard) y mejor película.

La cinta de Bedos, por su parte, destaca igualmente como nominada entre otras a mejor dirección, mejor actor principal (Daniel Auteuil), mejor actriz (Doria Tillier) o mejor película.

La 45 edición de la gala de los César se celebrará el próximo 28 de febrero, presidida por la actriz Sandrine Kiberlain. Y una de las películas que también tiene grandes posibilidades es "Portrait de la jeune fille en feu", de Céline Sciamma, con diez candidaturas.

En la animación sobresale, además, "J'ai perdu mon corps", de Jérémy Clapin, nominado también en los Oscar, y que en estos César aspira a imponerse como mejor largometraje en esa categoría, mejor banda sonora y mejor adaptación.