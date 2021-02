Fernando Pimentel • 8 Feb 2021 - 04:10 PM

Arthur Christopher Orme Plummer, mejor conocido como Christopher Plummer, nació en Canadá el 13 de Diciembre de 1929; y durante sus 65 años de carrera participó en más de 200 proyectos que incluyen papeles en cine, teatro y TV. Su gran talento lo hizo ganar los más grandes galardones en su rubro, entre ellos el Oscar.

A continuación listamos 5 películas de su extraordinaria carrera que no puedes dejar de ver:

Up (2009)

En la película animada de Pixar presta su voz a Charles Muntz, el héroe de la infancia de Fredricksen quien resulta no ser tan bueno como parece.

Knives Out (2019)

En una película con un elenco plagado de estrellas, destaca con su interpretación de Harlan Thrombey, el millonario escritor de misterio que convierte a su familia en juego de Clue tras su muerte.

All the money in the World (2017)

Actuación con la que consiguió su tercera nominación al Oscar tras reemplazar a Kevin Spacey, de último momento, en la filmación. En esta película interpreta a J. Paul Getty petrolero y patriarca de la familia Getty.

Sound of Music (1965)

En la que interpretó al icónico Captain Von Trapp demostrando que no solo era un excelente actor sino que podía cantar de excelente manera.

Beginners (2010)

Película con la cual ganó el Oscar de la academia interpretando a Hal, un padre de familia que anuncia a su hijo que padece de un Cáncer terminal y que tiene un joven amante.