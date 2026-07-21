18 Películas panameñas fueron inscritas al Festival Ícaro internacional de Guatemala

18 producciones panameñas, entre cortos y largometrajes, tanto documentales como de ficción, fueron inscritas en la Sección Centroamericana del Festival Internacional de Cine Ícaro, el encuentro fílmico con mayor trayectoria en el ámbito de la región, que tendrá lugar del 21 al 29 de noviembre en su sede, la ciudad de Guatemala.

Por el resto de Centroamérica las inscripciones quedaron así: Guatemala con 73 producciones, Honduras tuvo 61, El Salvador sumó 52, Costa Rica registró 44 y Nicaragua 3 realizaciones.

A partir de ahora las películas panameñas serán visionadas y evaluadas aquí por un jurado de cineastas compuesto por Fariba Hawkins (Panamá), Aaron Bromley (Panamá) y Javier Beltran (Venezuela) quienes escogerán las producciones que nos representarán en el prestigioso evento cinematográfico.

Las películas que resulten seleccionada formarán parte también de la programación del 19º FESTIVAL ICARO PANAMÁ DE CINE CENTROAMERICANO 2026, a desarrollarse del 1 al 5 de septiembre en ciudad capital y del 7 al 11 del mismo mes en Colón, David, Metetí, Puerto Armuelles, Changuinola y Almirante, junto a una selección de las mejores producciones centroamericanas y extranjeras que fueron premiadas en la anterior versión del Icaro Internacional.

Panamá participa en el festival Icaro. Cortesía

El ICARO PANAMÁ es una producción conjunta del GECU de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y la Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE) y la colaboración de Casa Comal de Guatemala. Más info en las redes Festival Icaro Panamá en FB, IG y X.