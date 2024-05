Anya Taylor-Joy explica por qué no le permitieron raparse el cabello para Furiosa

Yo me quería rapar el pelo desde hace años pero George (Miller) me vio el cabello y se enamoró, dijo que no lo haríamos. Yo me quería rapar el pelo desde hace años pero George (Miller) me vio el cabello y se enamoró, dijo que no lo haríamos.

¿Qué significaba para Furiosa cortar su cabello?

En cuanto a la representación del cabello dentro de la saga, la actriz que también aparece en Duna 2 como la hermana de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, dijo que "el simbolismo que Furiosa le pone al hecho de cortar su cabello es que con él puede volver a la tierra verde, pero el impacto que tiene cuando se lo quita es entender que no podemos volver a casa".