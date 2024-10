Arturo Montenegro, un talento panameño, participará en el Tallinn & Baltic Event

Recientemente, Tallinn & Baltic Event, la principal conferencia industrial de la región del Báltico, confirmó la lista de 17 películas de 15 países seleccionadas para sus tres sesiones de Works in Progress: International Works in Progress, Baltic Event Works in Progress (que incluye proyectos de los países bálticos y Finlandia) y Just Film Works in Progress (dedicada a niños y jóvenes).