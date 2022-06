Simone Ashley 'miraba a los caracoles aparearse' para preparar sus escenas de sexo

Después de una corta carrera en el cine, Simone Ashley hizo su debut en televisión con el papel de Olivia Hanan en la exitosa comedia de Netflix, 'Sex Education' que la ha lanzado al estrellato. Pero su preparación para rodar las indispensables escenas íntimas de la serie no ha sido tan sencilla como podría parecer, ya que tanto ella como el resto del reparto, debían observar el comportamiento de varios animales.

La estrella de otro de los éxitos del gigante del streaming, 'Bridgerton', continuó explicando que el animal que se observaba cambiaba dependiendo de lo que se necesitaba para el estado de ánimo de la escena.

"Así que si era una escena muy sensual y lenta, decíamos: 'Oh, es como el caracol'. Y es súper lenta como el plasma, como la caída de la miel. Así que lo haríamos sobre eso o sobre cómo los perros se aparean o los chimpancés se aparean, pensábamos en un ritmo rápido y en un estilo diferente".

Pero para desgracia de los seguidores de la serie protagonizada por Gillian Anderson, Ashley no volverá a la cuarta entrega para centrarse en su papel de Kate Sharma en la tercera temporada del drama de época.

"No, me preguntan si voy a volver todo el tiempo. No. Ahora soy una 'chica Bridgerton'. Kate y Anthony acaban de empezar. Tenemos a la increíble Jess Brownell, que se encargará de la dirección de la tercera temporada. En la segunda, hubo muchos empujones y tirones entre Kate y Anthony, hubo complicaciones con la familia, ¡y luego se encuentran hacia el final!".

