¡Orgullo nacional! Himno de Panamá suena en la estratosfera

En un hecho sin precedentes, la empresa líder de servicios financieros: KrediYA se convirtió en la primera compañía panameña en llegar a la estratosfera, al completar con éxito el lanzamiento de un globo aerostático que transportó una cápsula simbólica a la atmósfera terrestre, como parte de su innovadora campaña de marketing “Más allá del cielo”. Durante el ascenso, el himno nacional de Panamá sonó en la estratosfera, marcando un momento histórico que llenó de orgullo a todos los panameños.

El lanzamiento, realizado en la provincia de Coclé con todos los permisos aeronáuticos correspondientes, fue cuidadosamente planificado por el equipo de marketing de KrediYA Panamá, liderado por Carlos Faría, Gerente de marketing, quien destacó que este proyecto representa ‘’una demostración de lo que somos capaces de alcanzar cuando soñamos en grande y trabajamos con propósito’’.

Durante el despegue, que fue acompañado por la interpretación del Himno Nacional de Panamá, se vivió un ambiente de emoción y patriotismo entre los presentes, reflejando el espíritu y el amor por Panamá en una sola imagen: la bandera Panameña y el logo de KrediYA flotando en la inmensidad con una vista maravillosa de nuestro planeta tierra.

El proyecto fue posible gracias a una activación de alto impacto en la que participó un equipo técnico especializado, encargado de construir y monitorear el globo, equipado con cámaras y sistema GPS para documentar todo el recorrido desde el ascenso hasta el retorno a la Tierra.

La cápsula alcanzó una altitud de más de 30.100 metros, llevando consigo los colores y el emblema de KrediYA, en una representación del espíritu emprendedor, la innovación y la determinación panameña.

En la realización de este magno evento fue necesario superar importantes retos técnicos, logísticos y legales, incluyendo la obtención de permisos aeronáuticos y la coordinación con las autoridades competentes. Cada paso fue un desafío que el equipo de KrediYA asumió con pasión y rigor técnico, demostrando que la innovación también requiere disciplina y visión.

Este proyecto demuestra que con pasión, trabajo en equipo y visión, Panamá puede llegar tan lejos como se lo proponga.

Con esta iniciativa, KrediYA no sólo marca un hito en la historia del marketing panameño, sino que también reafirma su compromiso con la creatividad, la tecnología y la construcción de un mensaje positivo desde Panamá hacia el mundo.

Sobre el lanzamiento

Vea el video de la hazaña panameña aquí:

Sobre KrediYA

KrediYA es una empresa que ofrece fácil acceso a crédito y ha brindado posibilidades a más de 500.000 personas en Panamá. Fundada en 2021, la compañía se ha caracterizado por dar acceso financiero a diversos productos sin complicaciones en la documentación y de manera fácil, rápida y al instante.