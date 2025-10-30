Mercantil Seguros Gana el "Premio Oro" en Experiencia del Cliente en los Fintech Americas 2026.

Panamá Contenido Patrocinado -  30 de octubre de 2025 - 17:48

Este reconocimiento reafirma el papel de Mercantil Seguros como líder en innovación dentro del sector financiero.

Mercantil Seguros ha sido reconocido con el Premio Oro Panamá en la categoría Experiencia del Cliente durante los Premios País a los Innovadores Financieros en las Américas 2026 (Fintech Americas), por su proyecto Plataforma de Comercialización Digital de Seguros.

Una plataforma que redefine la distribución de seguros

Esta solución innovadora permite a nuestros aliados comerciales cotizar, emitir y cobrar pólizas, desde microseguros hasta seguros tradicionales, a través de canales digitales integrados como web, API y telemercadeo. Su diseño modular y flexible facilita la expansión comercial mediante integraciones rápidas y opciones whitelabel, sin necesidad de implementaciones técnicas complejas.

Enrique Rondón, Gerente General de Mercantil Seguros en Panamá, comentó sobre este logro: "Ganar el Premio Oro en Experiencia del Cliente es un gran orgullo y un reconocimiento a nuestra visión estratégica. Esta plataforma no es solo una herramienta, es la materialización de nuestro compromiso con la innovación para hacer el seguro más accesible y escalable. Nos ha permitido abrir una nueva línea de negocio digital, posicionándonos como referentes regionales. Seguiremos invirtiendo en tecnología para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes y aliados."

Este reconocimiento reafirma el papel de Mercantil Seguros como líder en innovación dentro del sector financiero, y refleja el compromiso constante de la compañía de seguir trabajando con dedicación para que cada vez más personas puedan contar con un seguro de confianza que los acompañe en los momentos que más lo necesitan.

