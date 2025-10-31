Panamá Contenido Patrocinado -  31 de octubre de 2025 - 17:52

Grupo A de la Copa América de Béisbol 2025 jugará en el estadio Juan Demóstenes Arosemena

La Confederación Panamericana de Béisbol confirmó que el Grupo A de la Copa América de Beisbol 2025 se jugará en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

La Confederación Panamericana de Béisbol confirmó que el Grupo A de la Copa América de Béisbol 2025 se jugará en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, en Ciudad de Panamá. Las selecciones de México, Curazao, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela competirán del 13 al 22 de noviembre

Grupos A y B de la Copa América de Béisbol

Grupos A y B de la Copa América de Béisbol 2025.

Grupo A de la Copa América de Béisbol 2025

Grupo A de la Copa América de Béisbol 2025.

Grupo B de la Copa América de Béisbol 2025

Grupo B de la Copa América de Béisbol 2025.

