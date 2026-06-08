Premio a la Excelencia 2026 reconoce las mejores obras de construcción de Panamá

El Premio a la Excelencia se ha consolidado durante tres décadas como el máximo galardón para el sector de la construcción en la región. En esta edición de 2026, el certamen marca un hito histórico al transformarse por primera vez en un evento de alcance regional, integrando formalmente los proyectos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Belice y Guatemala. La gala de hoy celebra el talento de las constructoras, desarrolladores y arquitectos locales que están redefiniendo el futuro urbano del país bajo criterios estrictos de calidad, innovación e impacto social.

El certamen premiará de forma local, clasificando a los ganadores hacia una gran gala final en Guatemala en agosto de 2026, donde se elegirán las mejores obras de toda la región.

Para el certamen de Panamá, se evalúan obras finalistas construidas en estos últimos cinco años que certifiquen el uso de productos de Cementos Progreso para su construcción. Las categorías, nombradas bajo atractivos conceptos minerales (como Oro, Jade, Ópalo, Jaspe, Basalto, Ágata, Magnetita, Ónix y Obsidiana), abarcan desde soluciones residenciales de todo presupuesto y complejos industriales, hasta edificaciones comerciales y megaobras de infraestructura masiva.

El verdadero valor de este premio radica en su matriz de evaluación, la cual se divide en cuatro pilares fundamentales:

Arquitectónico e Innovación: Funcionalidad, estética y propuestas vanguardistas en el uso del cemento y concreto.

Ambiental: Eficiencia en el uso del agua, conservación energética y climatización pasiva.

Social: Accesibilidad universal e impacto económico directo en el bienestar de la comunidad.

Constructivo: Cumplimiento normativo, auditorías de procesos y certificaciones de seguridad industrial.

Este certamen representa una vitrina de prestigio único para los desarrolladores y constructores que hoy se atreven a edificar el mañana.

Objetivos del Evento

Reconocer: Galardonar las mejores obras de arquitectura e ingeniería civil que utilicen de forma sobresaliente los derivados del cemento hidráulico.

Promover: Impulsar las buenas prácticas de construcción sostenible, el desarrollo económico de la industria y la funcionalidad en las edificaciones.

Posicionar: Consolidar la presencia e impacto de Cementos Progreso como un aliado estratégico de la infraestructura panameña.

Lenguaje:

Tono de la redacción: formal

Contacto para entrevista:

Vocero 1: Carlos Cordero, Vicepresidente Ejecutivo de Cementos Progreso – Región Sur.

Vocero 2: Fabrizio Bravo, Director Ejecutivo Comercial

Historia / Misión / Visión:

Cementos Progreso es una empresa familiar de origen guatemalteco fundada en 1899 por Carlos Federico Novella Kleé, un hombre emprendedor y visionario. La empresa forma parte de Progreso, con más de un siglo en la producción y comercialización de cemento, concreto, cal y otros productos, servicios y soluciones para la construcción: con clientes en Centroamérica, México, El Caribe y parte de Sudamérica.

En Panamá Cementos Progreso opera con la misma excelencia en el servicio que ha sido su sello durante 125 años de historia en Guatemala. Con esto, se fortalecerá la calidad de los productos, la atención a todos nuestras audiencias y la innovación en soluciones para la industria de la construcción panameña.

Nuestro propósito

Construir juntos el país donde queremos vivir.

Valores: