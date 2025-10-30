Panamá Contenido Patrocinado -  30 de octubre de 2025 - 10:33

Viajero Panamá Casco Viejo: el mejor hostal en Ciudad de Panamá con rooftop y ambiente social

Viajero Panamá combina el encanto colonial del Casco Antiguo de Ciudad de Panamá con el espíritu moderno de los visitantes.

Cortesía

¿Buscas un hostal en Panamá con ubicación privilegiada, comodidad y una experiencia auténtica? Viajero Panamá Casco Viejo combina el encanto colonial del Casco Antiguo de Ciudad de Panamá con el espíritu moderno de los viajeros que quieren conectar, explorar y disfrutar.

Ubicado a pocos pasos de bares, restaurantes y lugares históricos, nuestro hostal en Casco Viejo ofrece una mezcla única de historia, diversión y confort. Contamos con habitaciones privadas y compartidas (incluidas opciones solo para mujeres), diseñadas para el descanso y la comodidad.

Pero Viajero Hostels Panamá es mucho más que un lugar para dormir: es un punto de encuentro. Disfrute de nuestro rooftop con piscina y vistas al skyline, participe en nuestras actividades diarias o trabaje en nuestros espacios de coworking perfectos para nómadas digitales. Cada día es una oportunidad para conocer personas nuevas y vivir la auténtica esencia panameña.

Nuestro diseño está inspirado en el Canal de Panamá y en su papel como conexión global. Promovemos un turismo responsable, revitalizando edificios históricos y apoyando a la comunidad local con empleo e iniciativas sostenibles en Panamá y nuestros 28 destinos de la cadena en 9 países de Latinoamérica.

¿Quieres saber qué hacer en Ciudad de Panamá? Desde tours culturales y caminatas por el Casco Viejo hasta fiestas temáticas y actividades en grupo, siempre hay algo para disfrutar.

Reserva directamente en viajerohostels.com o escríbenos a WhatsApp +507 6813 3351 y obtén las mejores tarifas garantizadas.

Viajero Panamá Casco Viejo: más que un hostal, una experiencia que conecta culturas y viajeros de todo el mundo.

