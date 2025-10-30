Viajero Panamá Casco Viejo: el mejor hostal en Ciudad de Panamá con rooftop y ambiente social

¿Buscas un hostal en Panamá con ubicación privilegiada, comodidad y una experiencia auténtica? Viajero Panamá Casco Viejo combina el encanto colonial del Casco Antiguo de Ciudad de Panamá con el espíritu moderno de los viajeros que quieren conectar, explorar y disfrutar.

Ubicado a pocos pasos de bares, restaurantes y lugares históricos, nuestro hostal en Casco Viejo ofrece una mezcla única de historia, diversión y confort. Contamos con habitaciones privadas y compartidas (incluidas opciones solo para mujeres), diseñadas para el descanso y la comodidad.

viajerohostal Viajero Hostels Panamá es un punto de encuentro. Disfrute de nuestro rooftop con piscina y vistas al skyline. Cortesía

Pero Viajero Hostels Panamá es mucho más que un lugar para dormir: es un punto de encuentro. Disfrute de nuestro rooftop con piscina y vistas al skyline, participe en nuestras actividades diarias o trabaje en nuestros espacios de coworking perfectos para nómadas digitales. Cada día es una oportunidad para conocer personas nuevas y vivir la auténtica esencia panameña.

Nuestro diseño está inspirado en el Canal de Panamá y en su papel como conexión global. Promovemos un turismo responsable, revitalizando edificios históricos y apoyando a la comunidad local con empleo e iniciativas sostenibles en Panamá y nuestros 28 destinos de la cadena en 9 países de Latinoamérica.

¿Quieres saber qué hacer en Ciudad de Panamá? Desde tours culturales y caminatas por el Casco Viejo hasta fiestas temáticas y actividades en grupo, siempre hay algo para disfrutar.

Reserva directamente en viajerohostels.com o escríbenos a WhatsApp +507 6813 3351 y obtén las mejores tarifas garantizadas.

Viajero Panamá Casco Viejo: más que un hostal, una experiencia que conecta culturas y viajeros de todo el mundo.