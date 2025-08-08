Panamá Contenido Patrocinado -  8 de agosto de 2025 - 17:51

Supermercados Xtra inaugura sala de lactancia en El Lago de Las Cumbres

La cadena de supermercados cuenta con 20 cuartos de lactancia a nivel nacional, distribuidos en 19 tiendas y una sala en oficinas centrales.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Supermercados Xtra celebró la inauguración y certificación oficial de la sala de lactancia en su tienda de El Lago, la primera de la empresa en Panamá Norte, un espacio diseñado para brindar comodidad, privacidad y condiciones higiénicas adecuadas a sus colaboradoras madres lactantes y futuras madres.

La certificación fue otorgada por el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Panamá Norte, y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en reconocimiento a las buenas prácticas implementadas y el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de salud.

Con esta nueva sala, Supermercados Xtra reafirma su compromiso con el bienestar y los derechos de sus colaboradoras, quienes hoy cuentan con 20 cuartos de lactancia a nivel nacional, distribuidos en 19 tiendas y una sala en oficinas centrales. Actualmente, se benefician de estos espacios 40 madres lactantes y 27 colaboradoras embarazadas que pronto podrán utilizarlos.

La lactancia materna es un factor clave para el desarrollo saludable de los bebés, ya que les proporciona los nutrientes esenciales y fortalece su sistema inmunológico. Según la Organización Panamericana de la Salud, la lactancia prolongada reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 13%, contribuyendo a combatir enfermedades no transmisibles. Además, favorece un vínculo afectivo fuerte entre madre e hijo, lo que impacta positivamente en el bienestar emocional de ambos.

“Comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores y en cumplimiento con las normativas del país, hemos incorporado en nuestros centros de trabajo cuartos de lactancia materna. Hoy vivimos un momento especial y significativo para nuestra organización al recibir del Minsa y Mitradel el Certificado de Habilitación de nuestra sala de lactancia, en reconocimiento a las buenas prácticas implementadas y el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Seguiremos trabajando fuertemente por los derechos y bienestar de nuestras colaboradoras”, destacó Zayonara Martínez, Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Supermercados Xtra.

Con esta iniciativa, Supermercados Xtra contribuye a crear un entorno laboral más inclusivo, saludable y humano, en cumplimiento con la Ley 50 de 1995 y la Ley 135 de 2020, que establecen la obligación de promover, facilitar y proteger la lactancia materna en los centros de trabajo.

