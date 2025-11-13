Teresa Rey, nueva directora general de LLYC en Panamá.

LLYC, compañía global de Marketing y Asuntos Corporativos, anuncia el nombramiento de Teresa Rey como nueva directora general de Panamá, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la compañía, consolidar su oferta integral y fortalecer su papel como socio estratégico de confianza para sus clientes en el país y la región.

Con una trayectoria de más de 15 años en América y Europa, Teresa ha desarrollado una visión integral en comunicación y marketing que combina estrategia, creatividad, influencia e innovación. Ha desempeñado roles clave para la compañía en Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y España, siendo este último donde inició su carrera dentro de LLYC en la oficina de Madrid. Su experiencia multimercado y multidisciplinar refuerza la proyección regional de la compañía y su apuesta por el talento interno. Además, forma parte del patronato de la Fundación José Antonio Llorente, donde impulsa proyectos de alto impacto social, vinculados al desarrollo sostenible.

Asumirá el liderazgo de la operación en sustitución de Michelle Tuy, quien estará emprendiendo un nuevo desafío profesional y a quien la compañía agradece su compromiso y contribución al desarrollo de LLYC en Panamá durante los últimos tres años.

Teresa reportará directamente a David González Natal, socio y director general para la Región Norte de Latinoamérica en LLYC, quien agrega: “El nombramiento de Teresa refuerza nuestra apuesta por liderazgos integradores que tengan una visión transversal, sofisticada e impulsada por la Inteligencia Artificial para los grandes desafíos de nuestros clientes. Su experiencia en diferentes mercados y sobre diferentes prácticas, junto a su compromiso, supone un impulso, tanto para la operación de Panamá como para la región”.

Por su parte, Teresa Rey expresa: "Asumo con ilusión y respeto esta nueva posición, con el compromiso de contribuir al crecimiento de la operación. En un entorno acelerado e incierto, las empresas e instituciones panameñas necesitan más que nunca socios que compartan su visión empresarial, que puedan anticipar riesgos y oportunidades, y que ayuden a traducir el contexto en decisiones. Desde LLYC Panamá queremos ser ese socio estratégico, con el fin de crecer y proteger los negocios de nuestros clientes”.

Con este nombramiento, LLYC en Panamá inicia una nueva fase orientada a consolidar su liderazgo de más de dos décadas en el mercado, bajo la promesa de ser Partners for What’s Next, integrando creatividad, influencia e innovación al servicio del crecimiento de sus clientes.