Teresa Rey, nueva directora general de LLYC en Panamá.

LLYC, compañía global de Marketing y Asuntos Corporativos, anuncia el nombramiento de Teresa Rey como nueva directora general de Panamá, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la compañía, consolidar su oferta integral y fortalecer su papel como socio estratégico de confianza para sus clientes en el país y la región.
Asumirá el liderazgo de la operación en sustitución de Michelle Tuy, quien estará emprendiendo un nuevo desafío profesional y a quien la compañía agradece su compromiso y contribución al desarrollo de LLYC en Panamá durante los últimos tres años.
Teresa reportará directamente a David González Natal, socio y director general para la Región Norte de Latinoamérica en LLYC, quien agrega: “El nombramiento de Teresa refuerza nuestra apuesta por liderazgos integradores que tengan una visión transversal, sofisticada e impulsada por la Inteligencia Artificial para los grandes desafíos de nuestros clientes. Su experiencia en diferentes mercados y sobre diferentes prácticas, junto a su compromiso, supone un impulso, tanto para la operación de Panamá como para la región”.
Por su parte, Teresa Rey expresa: "Asumo con ilusión y respeto esta nueva posición, con el compromiso de contribuir al crecimiento de la operación. En un entorno acelerado e incierto, las empresas e instituciones panameñas necesitan más que nunca socios que compartan su visión empresarial, que puedan anticipar riesgos y oportunidades, y que ayuden a traducir el contexto en decisiones. Desde LLYC Panamá queremos ser ese socio estratégico, con el fin de crecer y proteger los negocios de nuestros clientes”.
Con este nombramiento, LLYC en Panamá inicia una nueva fase orientada a consolidar su liderazgo de más de dos décadas en el mercado, bajo la promesa de ser Partners for What’s Next, integrando creatividad, influencia e innovación al servicio del crecimiento de sus clientes.