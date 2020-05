Creando en cuarentena: ¿Cómo hacer una casita de muñecas con cajas de cartón?

Marilyn Cejas • 19 May 2020 - 12:43 PM

La nota de esta semana me emociona mucho escribirla, sobre todo porque a Mi Pequeño Milagro le encantó que su papá le hiciera una casita de muñecas, fue un proyecto que le demoró algo porque fue poco a poco que se le iban ocurriendo las ideas para darle forma por completo.

En el mercado hay casas de muñecas, algunas de madera, otras de plástico, pero son costosas y para nosotros como padres, tiene mucho más valor hacerla con nuestras propias manos. Claro, en este caso, el crédito completo se lo doy a mi esposo, quien fue el creador y al que se le ocurrió esta idea tan bonita, otra de las cosas positivas que nos ha dejado la cuarentena, el tiempo que invertimos para crear, inventar, renovar y sobre todo, compartir con nuestra bebé y verla feliz.

Ahora bien, les cuento que la casita de muñecas la hizo mi esposo con varias cajas de cartón que teníamos por allí, específicamente con dos cajas de pañales y otras que quedaron de las compras en el súper.

Los materiales que necesitaremos para realizar este proyecto son:

Cajas de cartón, lo ideal es que sean de las que son más resistentes.

Paletas de madera.

Palitos de madera redondos.

Láminas de plástico transparente reciclado (de cajas de juguetes).

Pintura acrílica del color de preferencia, en nuestro caso mi esposo utilizó fucsia metálico.

Foami del color de preferencia (para las paredes interiores de la casita).

Forro adhesivo de preferencia (en este caso mi esposo escogió un gris brillante para el piso).

Goma blanca y silicón frío.

Un paquete de figuras de bambú armables, para utilizarlos como accesorios de la casita.

Rollo del forro adhesivo (sirvió para las columnas del frente de la casita).

Manos a la obra:

Para armar la casita si les daré una explicación general, ya que cada quien la va armando según su propia creatividad. "Para poder armar la casa, lo primero en que pensé es que fuera de un tamaño que pudiese servir para que la bebé jugara, ni muy grande, ni muy pequeña; uní las cajas de cartón y decidií hacerla de dos pisos, las uní en forma de L, porque eran cajan rectangulares, luego con otras cajas, procedí a hacerle el techo, la base y balcones; después decidí hacerle las ventanas, fui recortando puertas y ventanas y para ello utilicé paletas de madera y láminas de plástico transparente reciclado".

"En algunos casos decidí hacerla fija y en otros que pudieran abrir y cerrar, para mayor entretenimiento de mi hija Kiannah; en las partes más débiles procedí a reforzar con más cartón (como mi bebé tiene dos años, necesita juguetes que sean fuertes y seguros), tanto los bordes como las esquinas se redondearon y se reforzaron, sólo con cartón y goma".

"Llegada la hora de armar los accesorios que tendría la casita de muñecas, como cama, mesitas, sillas, cocinitas, etc; pensé en que me iba a llevar mucho trabajo, así que me fui a un almacén de la localidad y por suerte conseguí algo que me dejó asombrado, me caía como anillo al dedo y sólo costó 4 dólares, un paquete de figuras de bambú armables, armé cada una con paciencia y para reforzarlas le puse goma blanca. Lo más importante es que ocupé gran parte de mi tiempo analizando y pensando cómo entretener a mi bebé en estos tiempos, además de hacer que participara en la fabricación, al igual que mi esposa; y al final, el mejor resultado fue ver a mi hija contenta y alegra al tener su propia casita de muñecas", expresó mi esposo Ovidio Miranda.

Definitivamente, crear este tipo de proyectos o más pequeños, en familia, nos llena de mucha satisfacción. Aprovechemos el tiempo en cuarentena, brindándole amor a nuestros hijos y agradeciéndole a Dios todos los días por mantenernos con salud. ¡Que Dios me los bendiga!.