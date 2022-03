Lo que no debe faltar en la mochila de tu hijo (a) si va a guardería luego del preescolar

No es lo mismo tener la dicha de poder buscar a nuestros hijos al mediodía cuando salen de la escuela , que tener que buscar una opción para que puedan cuidarlos mientras salimos de nuestras funciones laborales.

Si bien es cierto que no todas las escuelas en Panamá ofrecen la opción de guardería, hay varias y la cuestión es buscar con tiempo y organizarnos. Este lunes 7 de marzo iniciaron las clases presenciales en todo el país y es importante prepararnos para el gran reto que tenemos las madres y padres, ya que la educación es vital para nuestros hijos.

Ahora bien, aquí te daré algunos tips para que puedas armar la maleta de tus hijos de forma ordenada y sobre todo, que no le falta nada para pasar su día en la escuelita.

Lo que requieres para separar las cosas:

Es importante que le coloques lo indispensable, para ello te recomienda utilizar bolsas Ziploc de tamaño mediano.

No compres las pequeñas ni las jumbo, ya que no serán funcionales para la tarea.

Ten a la mano un marcador de tinta indeleble para identificar cada paquete y todo lo de tu niño o niña.

IMG_20220307_165920.jpg

Aseo personal:

Champú para el cabello.

Jabón líquido para el cuerpo (utilizo el baño líquido de Johnson's para Antes de dormir, el morado, para mi hija de 4 años).

Cepillo dental.

Crema dental.

Una toalla para secarse después del baño.

Un par de chancletas para bañarse.

Todo esto, lo colocas en una bolsa Ziploc y lo identificas.

IMG_20220307_172222.jpg

Para peinarse:

Spray para peinarse (utilizo el de Johnson's Gotas de Brillo).

Cepillo.

Peine.

Ligas y lazos.

Ropa limpia:

Luego de la jornada escolar llega la hora del baño y por ende es recomendable colocarles dos mudas de ropa con su respectiva ropa interior.

Un par de zapatos o sandalias, ya que los de la escuela serán guardados.

Esto lo colocas en una bolsa Ziploc identificada con su nombre.

Para la siesta.

Una cobija.

Una sábana para el colchón.

Una almohada pequeña para que quepa todo en la mochila.

Su alimentación:

Desayuno (trata de variarlo todos los días).

Merienda (recomiendo que sea a base de frutas).

Almuerzo (si lo ofrece la escuela infórmate semanalmente sobre el menú y conversa con tu hijo (a), para que se sienta animado con comerse todo su almuerzo).

Jugos naturales o si son de cartón hay unos que no tienen azúcar o el grado de azúcar es muy bajo, recomiendo los Petit Jugazzo.

Para la merienda después de la siesta, le puedes colocar un yogurt del sabor que más le guste, o una gelatina o galletas con leche.

Todo esto deberás colocárselo en una lonchera aparte, además de su mochila con todas las demás cosas.

IMG_20220307_202218.jpg

El uniforme:

Deja una bolsa Ziploc vacía para que sólo te coloquen el uniforme escolar; en la bolsa donde coloques la toalla limpia y las chancletas, pide que en la misma coloquen la ropa sucia, todo separado y ordenado.

Protección Anti-Covid:

Es indispensable el kit de alcohol, gel alcoholado y jabón para el lavado constante de las manos.

Un portamascarillas con dos o tres mascarillas diarias.

IMG_20220307_172415.jpg

Apuntes:

Escribe todas tus dudas o notas dirigidas a la teacher o personal encargado en un cuaderno que dejes dentro de la mochila, muchas veces no da tiempo de conversar cuando los dejamos en la escuela. El mismo también es utilizado por las teachers por cualquier información importante o actividad.

Se ve largo y hasta complicado pero les aseguro que no lo es, he tenido que hacer esto por varios años, ya que mi niña estuvo en una guardería desde los 3 mesesitos, lo ideal es ser organizada y brindarles todo limpio a los más pequeños de la casa. Mi hija ha comenzado su etapa de preescolar y como se queda unas horas después, me organicé y le coloco todo limpio y ordenado.

Seguramente con todo este proceso muchas madres se sentirán identificadas, siempre existen también algunos tips que les pueden ser útiles, que Dios las bendiga en este gran reto y a todos sus hijos en esta bella etapa escolar!!