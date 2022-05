¿Por qué es necesario un botiquín de primeros auxilios en las escuelas?

Por ejemplo, si tu hijo o hija se cae en el parque durante el recreo y se raspa la rodilla, la escuela debe contar con lo necesario para atenderlo, hasta que salga del centro educativo. Me refiero a agua oxigenada, polividona yodada o algo que les permita a los docentes y directivos, lavarle la herida y evitar alguna infección.

Todos los niños, sobre todo en esta etapa de preescolar, suelen caerse por estar corriendo o jugando, entonces, como madre me es algo inaudito que una escuela al avisarle a su madre lo sucedido, no cuente con estos insumos que son básicos para estos casos.

La verdad es que los medios de comunicación tienen un gran poder y las redes sociales aún más, por eso es que me gustaría que en Panamá existieran campañas publicitarias donde se le explique a la población, tanto padres como maestros y directivos, la importancia de contar con estos insumos en todos los centros educativos, privados y públicos, por igual.

Con esto no quiero decir que los docentes deben ser expertos, no, no se trata de eso; sino de entender que todos los seres humanos debemos tener conocimientos de primeros auxilios y además, los dueños de las escuelas, contar con al menos un maletín de primeros auxilios, por prevención; eso evitará que por ejemplo, un niño se caiga, pasen horas hasta que salga de la escuela y esa herida pueda infectarse.

Ahora bien, conozcamos los implementos básicos que debe contener ese bolso o botiquín de primeros auxilios:

1 envase de agua oxigenada (250 ml).

1 envase de polividona yodada (100 ml).

1 envase de tul engrasado.

1 envase de pomada para quemaduras.

1 envase de gasas estériles de 20x20.

4 vendas (2 vendas de 5x5 y 2 vendas de l0xl0).

1 esparadrapo.

1 caja de curitas.

1 torniquete o goma para hacer compresión.

Guantes estériles de un solo uso.

1 pinzas y 1 tijeras.

1 envase de pomada antiinflamatoria.

Nosotros como padres también podemos hacer la diferencia, para ir cambiando poco a poco esa falta de cultura y transformarla en conocimiento. En nuestro caso, mi esposo y yo decidimos entregar un maletín con insumos básicos en esta materia, a la escuela donde está mi hija, eso nos da tranquilidad.

Definitivamente, alzo la voz como madre y como persona para que en Panamá exista la difusión de forma frecuente, en los medios y en las redes, de campañas relacionadas a los primeros auxilios. ¡Que Dios me l@s bendiga!