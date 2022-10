¿Qué pasa con el Parto Respetado en Panamá? ¿Por qué no se discuten las propuestas?

¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pasa?

Para contar con respuestas más acertadas y contar con toda la información, precisa y concisa; contacté a la abogada, madre y activista de Parto Respetado Panamá, Gracieili Morales; quien me explicó que hay al menos tres propuestas de Ley que han sido presentadas ante la Asamblea Nacional pero para que éstas sean tomadas en cuenta, es necesario la unificación, en primer lugar.

En el año 2015 fue presentada una propuesta; luego en el año 2017 y más recientemente, en el año 2021. Todas, diferentes pero con el mismo propósito, buscan que e n Panamá se establezca un régimen de partos humanizados o respectados, en los centros de atención médica.

Mi punto de vista como madre y mujer, es que estos temas deben ser divulgados en primera instancia, por las proponentes, bien sea a través de las redes sociales o los medios de comunicación; para que así todas podamos unirnos, conocer nuestros derechos y hacer posible que un diputado o diputada de la República de Panamá, pueda prohijarlo y discutirlo.

No se tienen tantos detalles sobre las primeras propuestas y tampoco se conoce si hay muchas más; pero en esta nota si quisiera aprovechar y hablar sobre la más actual, de la que tengo información.

Anteproyecto de Ley 168

Este anteproyecto de Ley fue presentado el pasado 21 de octubre del año 2021, por la suplente a diputada Walkiria Chandler, ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

Anteproyecto de Ley Parto Humanizado

La propuesta, en su artículo 2 señala lo siguiente:

"El Estado panameño y sus entidades garantes de la salud pública reconocen que toda mujer tiene derecho a ser tratada con compasión, dignidad y respeto, los que representan principios de la presente Ley".

Asimismo, su artículo 4, en el apartado 7 señala:

"A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto. Los centros de atención médica oficiales permitirán la entrada el acompañante y habilitarán un espacio donde puedan permanecer sin interrumpir los procedimientos médicos que se desarrollen en esa u otra sala".

Y así, cuentas con otros puntos importantes que me parecen cruciales y bien valdría la pena la discusión y que se convirtiera en Ley de la República de Panamá.

Si leemos tan sólo estos dos, nos daremos cuenta que esto no se cumple, al menos en los hospitales públicos del país. En primer lugar, estar acompañadas en el momento de nuestro parto está literalmente prohibido (así me pasó); y el trato humano y respetuoso, por lo general no es puesto en práctica y al contrario, la mujer recibe presiones, malos tratos y es juzgada según se queje o sienta dolor, somo si no somos humanas ni tenemos derechos.

Claro, quizá hay aquellas mujeres que han dado a luz en hospitales públicos que tengan un buen testimonio que contar, que hayan recibido un trato de maravilla; pero, en la mayoría de los casos ese no es el escenario y hay que decirlo, esto se llama LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

No nos quedemos calladas, tenemos que conocer nuestros derechos y luchar para que los mismos sean aplicados. La verdad ojalá las personas proponentes puedan sentarse a conversar para unificar los anteproyectos, y así presentar uno sólo, para que así el momento del parto cambie en Panamá.

Parto Respetado ¿De qué se trata?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece una lista de 56 recomendaciones para establecer normas mundiales relativas a la atención de mujeres embarazadas sanas y reducir de esta forma, las intervenciones médicas innecesarias.

Entre ellas destacan:

Estar acompañada por la persona elegida durante el parto y el nacimiento.

Garantizar la asistencia respetuosa y la buena comunicación entre las mujeres y los profesionales sanitarios.

Proteger la privacidad y la confidencialidad.

Permitir a las mujeres tomar decisiones en cuanto al tratamiento del dolor, la posición durante el parto y el nacimiento y la necesidad natural de pujar.

¡Aboguemos por nuestros derechos, hay que unirnos, difundamos esto y hagamos que sea un proyecto de Ley de la República de Panamá! ¡Que Dios me l@s bendiga y que Viva el Parto Respectado!