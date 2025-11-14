Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 14 de noviembre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó el diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, quien explicó la importancia de que Panamá mantenga su grado de inversión. Por su parte, Jorge Barnett, directivo de la Asociación Panameña de Ingenieros Industriales (APII), compartió detalles del Foro Agua y Futuro que se desarrollará este sábado en el Centro de Arte y Cultura de Colón, para abordar la seguridad hídrica y desarrollo sostenible.