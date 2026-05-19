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Cuarto Poder: 19 de mayo de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el expresidente de la República de Panamá, Martín Torrijos, con quien conversamos sobre la nueva organización política que está conformado bajo el nombre de Unidos para la Nueva Era (UNE).

También conversamos con la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda de Troitiño, sobre el proyecto de ley que busca castigar con prisión a menores de edad desde los 14 años al cometer delitos graves.