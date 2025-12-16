Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 16 de diciembre de 2025

En Cuarto Poder analizamos el intercambio de acusaciones entre el contralor general de la República, Anel Flores, y los miembros de la Coalición Vamos con respecto al uso de fondos en juntas comunales y municipios.

Nos acompañó Domingo Latorraca, de la firma Elemente, para presentar los resultados de noviembre 2025 del sondeo de actividad económica en Panamá.

También estuvo con nosotros Miguel Atencio, técnico del Departamento de Accesibilidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), quien detalló los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad.