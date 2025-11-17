Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 17 de noviembre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó el diputado y miembro de la Coalición Vamos, Jorge Bloise, con quien conversamos sobre las propuestas aprobadas en la última sesión de la Mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) relacionadas con el apoyo a las candidaturas por libre postulación.

También estuvieron como invitados Alanis Martínez, de Jóvenes Unidos por la Educación, y Alexis Espino, del Canal de Panamá, para hablar sobre la extensión de la convocatoria para participar en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2026.

Jorge Montenegro, candidato a la Primera Subsecretaría del Partido Revolucionario Democrático (PRD), habló sobre los preparativos para el Directorio Nacional Extraordinario que se realizará el próximo domingo 23 de noviembre.