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Cuarto Poder: 18 de marzo de 2026

En Cuarto Poder conversamos sobre la reunión sostenida por los gremios periodísticos de Panamá y diputados de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para hablar sobre el proyecto que busca modificar la ley de derecho a réplica.

Nos acompañó Jorge Rivera Staff, exsecretario Nacional de Energía y ganador del primer lugar del Premio Nacional a la Innovación Empresarial, quien explicó en qué consiste su proyecto Kilowattia para el ahorro de energía.

También estuvo como invitada la profesora Migdalia Bustamante, candidata a rectora de la Universidad de Panamá (UP).